Fuzileiros matam saqueador em Bagdá Os fuzileiros navais norte-americanos, que patrulham a capital iraquiana, trocaram nesta quinta-feira disparos com diversos supostos saqueadores em um bairro em que predominam casas clandestinas de câmbio, matando um e detendo outros cinco, segundo as autoridades norte-americanas. Em outro ponto da cidade, os marines apreenderam sacos de dinheiro de um banco que foi saqueado repetidas vezes desde a tomada de Bagdá pelas forças de coalizão. Uma multidão se reuniu em frente a incendiada sucursal do banco al Rashide Bank, no bairro de al Shorga, enquanto marines retiravam o dinheiro para um lugar seguro. As forças norte-americanos começaram a reprimir a anarquia e a desordem nas ruas da capital iraquiana após várias críticas, desde a tomada de Bagdá há uma semana, de que Estados Unidos não havia adotado medidas suficientes para proteger a cidade. Soldados e fuzileiros patrulham a cidade 24 horas por dia. Na academia de polícia de Bagdá, veículos roubados que foram recuperados recentemente foram estacionados no pátio da instalação para um possível reconhecimento de seus donos. Vacinas e outros medicamentos que foram saqueados começaram a ser devolvidos na sede da Lua Vermelha, versão árabe da Cruz Vermelha. Tiroteio O tiroteio que deixou um saqueador morto ocorreu no bairro al-Kifah, no sul de Bagdá, um popular mercado de câmbio da capital iraquiana. A área tem reputação de ser perigosa, mesmo em tempo de paz. Os marines foram enviados ao bairro para investigar uma denúncia de saques e foram atacados por um grupo de saqueadores, disseram as autoridades. Os soldados americanos responderam com tiros. O general Tommy Franks, comandante das forças norte-americanos no Iraque, disse que os saques estão diminuindo em todo o país e que 2.200 civis iraquianos se ofereceram como voluntários para trabalhar como policiais desarmados. O general disse que lamenta os saques, ?mas não me arrependo da forma com que foi realizada a campanha militar´´, declarou. Veja o especial :