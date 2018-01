Fuzileiros navais do Brasil seguem para o Haiti O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou operação de retirada de cidadãos brasileiros no Haiti. Para isso, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) partirá para aquele país levando um destacamento de fuzileiros navais e dois diplomatas. Segundo o Itamaraty, os fuzileiros, além de promover a retirada dos brasileiros que desejarem deixar o país, vão reforçar a segurança das instalações do Brasil no Haiti, como a Embaixada em Porto Príncipe. Além disso, cidadãos de outros países sul-americanos ? eventualmente? também serão retirados pela tropa brasileira. O avião da FAB levará artigos de primeira necessidade (combustível, água potável e alimentos não-perecíveis). Os fuzileiros têm a missão, também, de oferecer proteção adequada, pelo tempo que for necessário, ao embaixador e aos funcionários da Embaixada, ?à luz da grave situação haitiana?.