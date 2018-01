Fuzileiros navais dos EUA chegam ao Haiti Fuzileiros navais dos EUA viajaram para o Haiti no domingo como organizadores de uma força internacional de paz. O primeiro contingente totaliza pouco menos de cem militares. Mais fuzileiros devem embarcar nesta segunda. O envio da força de paz, que deve permanecer no Haiti por três meses, foi autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, que se reuniu na noite de domingo na sede da entidade, em Nova York. Segundo informações não oficiais, o ex-presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, que renunciou ao cargo e deixou o país, estaria se dirigindo para a África do Sul.