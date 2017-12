Fuzileiros navais procuram Bin Laden no Paquistão As buscas ao terrorista saudita Osama bin Laden, cujo espectro reapareceu em um vídeo divulgado na quinta-feira, estendeu-se nesta sexta-feira, no Paquistão, segundo indicavam os rumores que circulavam há alguns dias e se confirmaram nesta sexta-feira. Após a pista indicada primeiramente pelo novo governo afegão, cerca de 30 fuzileiros navais entraram em ação, chegando hoje à base militar paquistanesa de Dera Ismail Khan a bordo de dois helicópteros de combate e de um avião com a divisa dos EUA, segundo relataram à ANSA várias testemunhas. Trata-se de uma operação de comando lançado com apoio dos soldados de Islamabad em um distrito ao sul da região de Peshawar, na chamada Província da Fronteira Noroeste - uma rota de fuga natural das montanhas afegãs e das próprias grutas de Tora Bora. Fazendo eco ao que na quinta-feira já havia antecipado seu porta-voz, foi o novo ministro de Defesa afegão, Mohammad Fahim - herdeiro do Leão de Panshir, Ahmad Shah Massud (morto em atentado em setembro) - quem deu a explicação mais plausível. "Há uma grande possibilidade de que Bin Laden esteja na zona de Peshawar - disse Fahim -, sem dúvida não está mais sob nossos controle, os EUA poderão buscá-lo com ajuda do governo paquistanês". Em Islamabad, após o ceticismo dos últimos dias, o ministro de Relações Exteriores Abdul Sattar admitiu esta noite (hora local) que não pode excluir por completo esta hipótese. Uma fonte interna da direção regional em Peshawar dos serviços secretos paquistaneses afirmou, por outro lado, que considera pouco provável a presença do "príncipe saudita do terror" na região, limitando-se no entanto a argumentos lógicos mais do que a elementos concretos. Mais além das palavras, resta o fato de que o Estado Maior paquistanês colocou à disposição das forças especiais americanas - que parecem ter afrouxado a pressão sobre Tora Bora para promover sua busca em outra parte - uma base estratégica e sua colaboração operacional. As testemunhas oculares afirmam que os marines, depois de terem permanecido por algumas horas em Dera Ismail Khan, dividiram-se em dois grupos: o primeiro teria se dirigido para Mirandash, no Waziristão do norte; o outro para Wana, no Waziristão do sul. Trata-se de territórios que formam parte das áreas tribais paquistanesas: zonas inóspitas, onde nas últims semanas as forças paquistaness prenderam 150 homens da Al-Qaeda que escaparam do Afeganistão, mas também onde se indicou a presença de pelo menos outros 500 milicianos, apesar das recompensas oferecidas por Washington a quem os capturar. Algumas das tribos locais simpatizam com os fundamentalistas, enquanto justamente no Waziristão tem seu quartel-general o Jamat-Ulema-i-Islam, movimento islâmico radical pró-Taleban cujo líder, o agitador maulana (honorável) Fazalur Rehman, é considerado pelos serviços secretos afegãos como o mais provável protetor paquistanês de Bin Laden. "Bin Laden é um homem em fuga, não sabemos em que lugar ele se esconde, mas é apenas uma questão de tempo e o encontraremos", disse no Texas o presidente George W. Bush, que por outro lado elogiou e espírito de colaboração do presidente paquistanês, Pervez Musharraf. Enquanto isso, Peshawar, com seus 2 milhões de habitantes, se pergunta se Bin Laden realmente chegou até aqui. Nesta típica cidade da fronteira oriental, a vida parece continuar como sempre. As ruas, caóticas e sujas, fazem eco às buzinas dos motoristas dos inumeráveis "rickshaws" (pequenas motos transformadas em minitáxis) e dos velhos ônibus Bedford, decorados e coloridos segundo a tradição local. Só em dois ou três bairros se notaram nas últimas horas alguns postos de bloqueio a mais, em uma cidade habitualmente vigiada por policiais e militares. De Bin Ladem alguns falam entre os becos do Saddar Bazar onde de qualquer modo as poucas camisetas expostas com a imagem do "chefe" ficam sem vender nas bancas, sobretudo após a partida dos jornalistas ocidentais. Entre os numerosos comerciantes afegãos do bazar, quase todos satisfeitos com a queda dos talebans e a subida ao poder de um homem do ex-rei como Hamid Karzai, distingue-se um homem de barba vermelha que diz chamar-se Mohammad Ehsan, é instruído e fala bem o inglês. "Sou estudante de medicina, mas interrompi meus estudos há alguns meses. Cheguei há pouco do Afeganistão", explica. Ele, no entanto, recusa-se a dizer o que fez nestes últimos meses, nem de que região procede. Quando interrogado, se limita a responder que os atuais governantes afegãos não são de seu agrado, porque são apenas "fantoches dos EUA", enquanto os talebans ao menos "defendiam o interesse nacional e os valores do Islã". Sem dúvida, se Bin Laden estivesse na região, não encontraria em Mohammad Ehsan e na gente que pensa como ele nenhum inimigo.