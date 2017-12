Fuzileiros preparam campo de prisioneiros no deserto Os fuzileiros navais americanos do Campo Rinoceronte, a base militar estabelecida a cerca de 100 quilômetros ao sudoeste de Kandahar, estão organizando um campo de prisioneiros no deserto do Afeganistão. As pessoas que forem detidas serão consideradas prisioneiras de guerra e receberão comida e assistência médica, informaram fontes militares americanas. A Cruz Vermelha Internacional receberá autorização para visitar os presos. No Campo Rinoceronte já se encontra detido John Walker, o americano de 21 anos que combatia junto aos talebans.