Fuzileiros são mortos em novo ataque, dizem EUA Aproximadamente 12 fuzileiros navais americanos foram mortos em novos confrontos no Iraque, informa o Departamento de Defesa. Informes do campo de batalha dizem que dezenas de iraquianos atacaram uma posição de fuzileiros perto do palácio do governador na cidade de Ramadi, província de Anbar. ?Um número significativo? de americanos foi morto, disse uma alta autoridade dos EUA, sob condição de não ter seu nome revelado. Relatórios iniciais indicam até 12 mortos, segundo ele.