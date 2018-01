Fuzileiros serão processados por morte de iraquiano Três fuzileiros navais americanos serão processados em uma corte marcial pelo assassinato de um iraquiano morto na cidade de Hamdania, informou o Corpo dos Fuzileiros Navais nesta segunda-feira. O general James Mattis, que comandará o caso, disse que não pedirá a pena de morte para os suspeitos. Os três processados estão entre sete fuzileiros e um marinheiro acusados pelo seqüestro e assassinato de Hashum Ibrahim, de 52 anos, morto em abril. Os outros cinco envolvidos serão ouvidos nas próximas semanas. Segundo promotores, os militares seqüestraram Awad, amarraram seus pés, o arrastaram para fora de casa e atiraram contra ele nas proximidades de uma estrada. Os sete fuzileiros estão presos desde maio no quartel de Camp Pendleton, Califórnia. A decisão de processar os fuzileiros veio após interrogatórios preliminares com os soldados John Jodka, de 20 anos, Marshall L. Magincalda, de 23, e Jerry E. Shumate, de 21. Os outros quatro fuzileiros e o marinheiro suspeitos de terem participado do crime serão ouvidos nos próximos dias, e também poderão ser indiciados. Os militares também enfrentarão acusações por conspiração, violação de domicílio e prisão equivocada. Texto ampliado às 18h44