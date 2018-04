G-7 ameaçará Rússia com sanções, diz fonte O grupo das sete nações mais industrializadas do mundo, conhecido como G-7, está preparando uma ameaça formal com sanções contra a Rússia caso Moscou insista em atrair uma região ocupada na Ucrânia ainda mais para dentro de sua órbita, afirmou um oficial europeu a par das discussões.