G-7 destinará US$ 20 bilhões para Rússia Líderes das nações mais industralizadas do mundo - EUA, Alemanha, Japão, França, Itália, Canadá e Grã-Bretanha - concordaram em destinar US$ 20 bilhões à Rússia para o desmantelamento de arsenais de armas nucleares (à base de plutônio), a fim de evitar que caiam em poder de grupos terroristas, informaram hoje altos funcionários americanos e alemães. A decisão deverá constar de uma declaração conjunta no encerramento da cúpula do G-8 (os sete mais a Rússia), no Canadá. Moscou vai receber US$ 10 bilhões dos EUA e o restante das demais nações.