G-7 quer resolução da ONU sobre reconstrução do Iraque No término da cúpula tripartite de dois dias em São Petersburgo, os líderes de Rússia, Alemanha e França defenderam neste sábado o papel predominante da Organização das Nações Unidas (ONU) e do direito internacional na solução dos conflitos no mundo. Em Washington, ministros dos sete países mais ricos do mundo (inclusive Alemanha e França) concordaram com a aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU sobre a reconstrução do Iraque, que envolveria o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Embora os dirigentes da Rússia, Alemanha e França se tenham oposto ao uso da força contra o Iraque, na cúpula eles baixaram o tom na críticas à invasão. Eles afirmaram que a ONU precisa "modernizar-se", num processo interno, para poder assumir os desafios do futuro, mas não apresentaram propostas nesse sentido. "A crise iraquiana dividiu a comunidade internacional. Agora, ela deve voltar-se para os valores que nortearam a formação das Nações Unidas", disse Chirac. "Uma vez que a segurança necessária seja restaurada, as Nações Unidas deveriam desempenhar um papel central para assegurar que o Iraque recupere sua soberania e o povo iraquiano recupere sua dignidade e liberdade", complementou o líder francês, reiterando que um mundo multipolar "não pode basear-se na lógica do emprego da força". O encontro dos ministro de Finanças e presidentes dos Bancos Centrais dos países fo G-7, em Washington, destacou a importância de encontrar uma solução para a questão da dívida iraquiana. Antes do início da reunião o governo americano instou seus sócios a perdoarem total ou o parcialmente a dívida iraquiana, argumentando que o povo do país não pode ser responsabilizado pela situação causada pelo regime ditatorial no país. Durante a cúpula de São Petersburgo, Chirac, Putin e Schroeder deixaram em aberto a possibilidade de atender a esse pedido. Veja o especial :