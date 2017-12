G-8 vai discutir terror e pobreza da África A luta contra o terrorismo, o perdão da dívida dos países africanos e os subsídios agrícolas são os principais temas da cúpula do Grupo dos 8 (Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão, Grã-Bretanha, Canadá e Rússia), que será realizada na quarta e quinta-feira em Kananaskis, uma estação de esqui nas Montanhas Rochosas, no oeste do Canadá. O presidente dos EUA, George W. Bush, deve solicitar que os países o ajudem ainda mais na luta contra o terrorismo. O agravamento da crise do Oriente Médio, o confronto entre Índia e Paquistão (que têm armas nucleares) e o receio de novos ataques terroristas nos EUA são as principais preocupações de Bush. Mas, segundo analistas, o restante do G-7 talvez não dê todo o apoio que Bush deseja. "A guerra contra o terrorismo em sua forma atual é problema para os outros membros. As fontes de preocupação são a extensão do combate e a forma pela qual Washington trata o Oriente Médio", disse Thomas Carothers, especialista em política exterior da Fundação Carnegie. "Os europeus certamente dirão aos norte-americanos: primeiro se ocupem de Ariel Sharon (primeiro-ministro de Israel) antes de se ocupar de Saddam Hussein (presidente iraquiano)", concordou Simon Sefaty, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington. Entre as medidas práticas para a luta antiterror, estão o aumento da rigidez das normas de segurança nos transportes internacionais. A questão da pobreza na África também será debatida. A proposta de perdoar em cerca de US$ 1 bilhão as dívidas de 18 países africanos deve ser aprovada. O endividamento dessas nações chega a pelo menos 120% do PIB. O dinheiro resultante do perdão será reinvestido no desenvolvimento desses países. Os países do G-8 pretendem também oferecer seu apoio político para soluções locais dos problemas africanos. O programa está sendo chamado de "Plano Marshall" da África, numa alusão ao projeto norte-americano para a reconstrução da Europa após a 2ª Guerra Mundial. A idéia de ajudar os africanos ganhou novo alento após os atentados de 11 de setembro, pois os países mais ricos se conscientizaram das vantagens do combate à pobreza como via para eliminar uma das razões que alimentam os terroristas. Para discutir a questão da África, estarão no encontro o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e cinco presidentes da África: África do Sul (Thabo Mbeki), Argélia (Abdelaziz Bouteflika), Egito (Hosni Mubarak), Nigéria (Olusegun Obasanjo) e Senegal (Abdoulaye Wade). Os avanços na luta contra a aids e outras doenças infecciosas, como tuberculose e malária, também serão debatidos. Os cuidados com a segurança do evento são tantos que até os animais do parque florestal da região estão sendo patrulhados. Foram postos nos 50 ursos da região transmissores para controlar os seus movimentos, e as autoridades utilizaram um cachorro treinado para patrulhar os bosques de Kananaskis e impedir que algum urso se aproxime das instalações do encontro.