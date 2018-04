G7: Rússia precisa conter ações na Crimeia Os líderes do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e EUA) publicaram há pouco uma declaração onde exigem que a Rússia deve paralisar os esforços para incorporar a península da Crimeia, localizada na Ucrânia, para seu território. Caso os russos não aceitem as reivindicações do grupo, os países afirmam que devem tomar medidas de bloqueio econômico e político contra o governo de Vladimir Putin.