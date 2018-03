G8 condenará o regime do Zimbábue, segundo a Casa Branca

O grupo dos sete países mais ricos e a Rússia (G8) emitirá em sua reunião esta semana uma condenação ao regime do presidente Robert Mugabe no Zimbábue, afirmou neste domingo um alto funcionário da Casa Branca. O responsável da política para a Ásia da Casa Branca, Dennis Wiler, disse em declarações à imprensa a bordo do avião "Air Force One" que leva o presidente George W. Bush à cúpula do G8 em Toyako (Japão), que os oito países abordarão em sua reunião o assunto das recentes eleições em Zimbábue. O regime de Mugabe recebeu a condenação internacional após a realização há nove dias do segundo turno das eleições presidenciais em seu país, apesar da oposição ter se retirado perante a campanha de violência política. O G8, formado por EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Rússia, começará esta segunda-feira uma reunião de três dias em um hotel de luxo, na ilha japonesa de Hokkaido. Em várias de suas sessões serão acompanhados pelos líderes de sete países africanos e das principais economias emergentes, entre elas China, México e Brasil.