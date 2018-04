Gabão recua e confirma morte do presidente O primeiro-ministro do Gabão, Jean Ndong, confirmou ontem a morte do presidente do país, Omar Bongo - o ditador africano que estava havia mais tempo no poder, 42 anos -, horas após ele mesmo ter dito que Bongo estava "vivo e saudável". Pela manhã, o premiê desmentiu notícias da imprensa francesa, que no domingo divulgou a morte do presidente, dizendo que pretendia reclamar ao governo de Paris sobre a atitude da mídia. Bongo, que tinha 73 anos, morreu no domingo de ataque cardíaco em um hospital em Barcelona, onde estava internado desde o mês passado para tratar de um câncer no intestino. Ele estava no poder desde 1967, sete anos após a independência da França. Temendo uma crise com o vácuo de poder, o governo do Gabão fechou o aeroporto internacional, assim como todas as fronteiras terrestres e marítimas. Na capital, Libreville, o clima era tenso, com militares ocupando pontos estratégicos, como prédios do governo. Assim que os primeiros rumores sobre a morte de Bongo foram divulgados, a população correu para lojas e supermercados para estocar mantimentos. Em meio a um intenso congestionamento, era possível ver moradores carregando sacos de arroz e outros alimentos. Pela Constituição, o líder do Senado deve assumir o poder interinamente, até que sejam convocadas eleições, num prazo de 90 dias. Mas se especula que o filho de Bongo - o ministro da Defesa, Ali Ben Bongo - assumirá o poder.