Gabinete aprova versão moderada de plano de Sharon O governo do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, aprovou hoje uma versão moderada de seu plano de retirada da Faixa de Gaza que adia por meses o desmantelamento de assentamentos judaicos, mas pode impedir um colapso de sua administração. Sob um compromisso entre Sharon e seus ministros de linha dura, o gabinete obteve um apoio em princípio à sua estratégia de "desengajamento", mas adia qualquer retirada dos assentamentos até uma nova votação - que deve ocorrer somente após março de 2005. O vago acordo de última hora - aprovado por 14 a 7 - satisfez os três ministros do Likud que se haviam mostrado reticentes. Trata-se do ministro das Finanças, Binyamin Netanyahu, duro rival de Sharon na condução do partido, o chanceler, Silvan Shalom, e o ministro da Educação, Limor Livnat. Sharon declarou hoje que a aprovação da retirada de Gaza mostra que "Israel está fazendo seu futuro com suas próprias mãos". "O governo decidiu hoje que até o final de 2005 Israel deixará (todos os 21 assentamentos em) Gaza e quatro assentamentos na Cisjordânia. A maioria das pessoas em Israel entende o tremendo significado do plano... É uma decisão que é boa para a política e a economia de Israel e para a demografia do povo judaico na terra de Israel", disse Sharon. "Israel não pretende esperar mais pelos palestinos. Eles entendem que se não trabalham para liquidar o terror vão continuar a perder importantes vantagens", acrescentou.