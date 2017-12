Gabinete de Arafat renuncia Os 21 membros do gabinete do líder palestino Yasser Arafat renunciaram nesta quarta-feira para evitar sua deposição pelo parlamento durante um voto de censura. A renúncia do gabinete ocorreu após várias tentativas de negociação entre Arafat e legisladores para conseguir apoio a seu gabinete antes do início da sessão de hoje do parlamento palestino. Arafat aceitou os pedidos de renúncia. Na abertura da sessão, Arafat desafiou os legisladores, anunciando eleições presidenciais e parlamentares para 20 de janeiro. "Há uma crise de confiança", disse Salah Taameri, membro veterano do movimento Fatah, de Arafat. O líder palestino tem duas semanas para apresentar um novo gabinete, disse o líder do parlamento, Ahmed Qureia. Muitos ministros do gabinete de Arafat eram considerados corruptos ou incompetentes. Em resposta às críticas, Arafat convocou em junho cinco novos ministros, considerados trabalhadores e honestos. A medida foi classificada de cosmética.