Gabinete de Kadafi é destruído por ataques da Otan O gabinete do coronel líbio Muamar Kadafi, localizado em sua imensa residência no sudeste de Trípoli, foi totalmente destruído por uma série de ataques aéreos das forças da Otan que se estenderam da noite de domingo à madrugada desta segunda-feira, no horário local, informaram as agências internacionais. No bombardeio, 45 pessoas ficaram feridas, 15 delas em estado grave, informou um responsável líbio que acompanha os jornalistas na cobertura do conflito. Ele acrescentou que ainda não se sabe se há pessoas presas sob os escombros do prédio.