Gabinete de Koizumi renuncia para abrir caminho a Abe O Gabinete do primeiro-ministro japonês, Junichiro Koizumi, renunciou na manhã desta terça-feira, poucas horas antes de o Parlamento eleger Shinzo Abe como novo chefe do Executivo, informaram fontes oficiais. Abe foi eleito na semana passada presidente do Partido Liberal Democrata (PLD), governista. O cargo acompanha o de chefe de governo, já que o partido, com maioria parlamentar, controla o poder no Japão desde a sua fundação, em 1955. O novo primeiro-ministro será eleito na Câmara Baixa, que domina o sistema bicameral japonês, e depois confirmado pela Câmara Alta em votação protocolar. Abe nomeará ao longo do dia seus 17 ministros e deve criar novos cargos em alguns ministérios. À noite a nomeação será confirmada pelo imperador e Abe dará sua primeira entrevista coletiva como chefe de governo. Ele exercerá o cargo por três anos. O discurso inaugural do primeiro-ministro mais jovem no Japão, o primeiro nascido depois da II Guerra Mundial, está previsto para sexta-feira.