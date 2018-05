Gabinete de premiê japonês é atingido por novo escândalo Um novo escândalo atingiu na terça-feira o já combalido gabinete do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que enfrenta dificuldades em permanecer no cargo agora que o Senado está dominado pela oposição. O ministro da Justiça, Jinen Nagase, disse ter aceitado no ano passado dinheiro de uma entidade rural que recruta trainees estrangeiros. O ministro havia dado conselhos ao grupo sobre a emissão de vistos, e na época viu o dinheiro como uma forma de doação -- já devolvida. "Normalmente aceito dinheiro que me dão para me ajudar", disse Nagase em entrevista coletiva. "Não acho que o dinheiro seja suspeito." Depois de um ministro se suicidar e três outros deixarem seus cargos, a maioria por suspeitas de corrupção, Abe pretende reformular seu gabinete. O primeiro-ministro, no cargo desde setembro, não teve de renunciar depois da derrota na eleição de julho para o Senado porque sua coalizão tem ampla maioria na Câmara dos Deputados, que é muito mais poderosa. "Sei que há muitos pedidos para que eu renuncie de modo a assumir a responsabilidade pelo resultado da eleição", disse Abe em reunião de seu partido. "É uma estrada duríssima, mas decidi que preciso assumir a responsabilidade levando as reformas adiante." Mas Abe enfrenta queda na popularidade e terá dificuldades para aprovar projetos como o que amplia o apoio à iniciativa militar dos EUA no Afeganistão. O Parlamento realiza uma breve sessão nesta semana, mas o verdadeiro teste para Abe será no funcionamento ordinário do Congresso, que deve ser retomado no fim do mês. A imprensa local prevê uma reforma ministerial dias antes disso. Na sessão de terça-feira, Satsuki Eda, do Partido Democrático, foi eleito por unanimidade como presidente do Senado -- é a primeira vez que um oposicionista ocupa o cargo. (Com reportagem de Yoko Nishikawa e Teruaki Ueno)