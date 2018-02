Gabinete de Sharon rejeita lei de terras contra árabes Após uma semana de duras críticas, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, mudou neste domingo sua posição e decidiu não dar seu apoio a uma lei que impediria os cidadãos árabes de comprar terras em algumas comunidades judaicas no país. O assunto, porém, ainda não está totalmente resolvido, e Sharon disse que seu governo ainda apóia a idéia de permitir que grupos étnicos e religiosos tenham suas próprias comunidades. "Não entendo o motivo pelo qual uma comunidade circassiana ou de beduínos árabes é considerada legítima e uma comunidade judaica é racista", disse Sharon a seus ministros, segundo o secretário de gabinete, Gideon Saar. "Os assentamentos judaicos no Estado de Israel são o cumprimento do sionismo e também são vitais para a proteção do Estado, sua segurança e suas fronteiras." No entanto, nenhuma comunidade pode ser segregada pela lei, como propôs o gabinete na semana passada. A decisão adotada pelo gabinete no último fim de semana - quando não participaram os ministros do moderado Partido Trabalhista - irritou os israelenses moderados e liberais. O procurador-geral, Elyakim Rubinstein, foi enérgico ao avisar ao gabinete que não aceitasse a proposta. De acordo com ele, a medida acentuaria ainda mais a crise entre os cidadãos árabes e judeus. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO