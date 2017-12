Gabinete de Tony Blair é evacuado O gabinete do primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, foi evacuado na manhã desta quarta-feira, de acordo com a Press Association, a agência de notícias oficial britânica. Cerca de 50 jornalistas tiveram de abandonar imediatamente o local, mas a polícia não explicou a razão do prédio ter sido evacuado. O alerta durou meia hora e por volta das 5 horas da manhã (horário de Brasília) os jornalistas puderam voltar ao gabinete.