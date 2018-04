Gabinete e assembléias do Paquistão vão continuar funcionando-TV O gabinete do Paquistão e as assembléias nacional e provinciais vão continuar funcionando após a imposição do estado de emergência neste sábado, afirmou a TV estatal. "O Gabinete Federal, os governadores e seus ministros (provinciais) vão continuar seu trabalho", afirmou a rede. "A Assembléia Nacional, o Senado, as assembléias provinciais de Punjab, Sindh e Baluchistão vão continuar funcionando."