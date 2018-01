Gabinete egípcio renuncia O primeiro-ministro e 34 ministros do gabinete egípcio renunciaram, informa um representante do governo. A renúncia coletiva precede uma esperada reforma no governo do presidente Presidente Hosni Mubarak. A decisão dos ministros foi anunciada após uma reunião de emergência, segundo um representante do Ministério da Defesa que pediu para não ser identificado. A última reforma ministerial egípcia ocorreu em julho de 2002.