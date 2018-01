Gabinete israelense aprova libertação de 10 jordanianos O gabinete de governo de Israel decidiu neste domingo libertar dez prisioneiros jordanianos em um gesto de boa vontade em favor de Amã para marcar o feriado muçulmano de Eid al-Fitr. Os prisioneiros serão libertados na terça-feira, disse um funcionário do governo. A decisão do gabinete foi unânime. O Eid al-Fitr marca o fim do Ramadã, mês sagrado de jejum para os muçulmanos. A ministra jordaniana de Estado, Asma Khader, disse no início do mês que Israel aceitara libertar 25 prisioneiros. Na ocasião, ela considerou o número insuficiente e exigiu a libertação de mais 56 jordanianos detidos no Estado judeu. Israel recusa-se a libertar quatro jordanianos detidos pelo assassinato de israelenses antes de os países terem assinado um acordo de paz, em 1994. Nenhum dos dez prisioneiros com libertação prevista para terça-feira foi condenado pelo assassinato de israelenses, esclareceu a fonte.