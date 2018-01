Gabinete israelense aprova libertação de presos palestinos O gabinete de governo israelense concordou, em princípio, em libertar vários prisioneiros palestinos num gesto de boa vontade ao Egito e aos oficiais palestinos, com vistas às eleições que será realizada no próximo mês nos territórios ocupados, informaram hoje autoridades de Israel. A libertação de prisioneiros, uma pedido freqüente por parte dos palestinos, seria o último gesto de uma melhora na relação entre os dois lados desde a morte de Yasser Arafat no último mês. A libertação, que poderia envolver entre 100 e 200 dos 6.000 palestinos confinados em prisões do Estado judeu, faz parte de uma promessa feita por Sharon ao presidente egípcio, Hosni Mubarak, em resposta ao compromisso deste de libertar Azzam Azzam, um israelense preso pelo Egito sob a acusação de espionagem.