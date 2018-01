Gabinete israelense aprova novas represálias O gabinete de segurança israelense aprovou hoje à noite as ações militares de represália pelo atentado perpetrado ontem em Tel Aviv, apesar de o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ter pedido previamente ao primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que aja com moderação. As ações militares que serão lançadas pelo Exército israelense ainda não foram determinadas. Porém, presume-se que Israel promoverá uma ofensiva contra a Faixa de Gaza. Em Washington, Bush elogiou o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, por sua condenação dos ataques terroristas contra civis israelenses. Bush também incitou o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, a manter uma "visão de paz" em sua mente enquanto planeja a resposta ao ataque suicida à bomba ocorrido ontem no sul de Tel Aviv. Bush fez esses comentários antes do encontro com o rei Abdullah II, da Jordânia, no Salão Oval da Casa Branca. Embora Bush tenha elogiado o discurso de Arafat, pronunciado esta manhã, denunciando o terrorismo, ele também acrescentou que as palavras do líder palestino devem ser seguidas por ações para reprimir o terrorismo. "Eu fiquei muito contente que ele tenha feito isso. Eu penso que foi um sinal incrivelmente positivo. Como você sabe, eu tenho sido um dos que ficaram desapontados no passado e, portanto, eu espero que suas ações sejam condizentes com suas palavras", disse Bush. O presidente norte-americano presseguiu dizendo que continua sendo muito importante para os EUA e seus aliados dar esperança aos palestinos e ajudar o povo da Cisjordânia a reconstruir suas vidas. Embora Bush tenha dito que qualquer retaliação é uma decisão de Israel, ele deixou claro que gostaria de ver Israel ser mais moderado. "Israel é uma nação soberana, mas qualquer que seja a resposta que Israel decidir, para manter a esperança, é preciso que o primeiro-ministro mantenha sua visão de paz em mente. Nós temos de querer a paz para alcançar a paz", disse. Bush descartou a idéia de que a bomba de ontem, que coincidiu com o seu encontro com Sharon, represente um importante retrocesso. "Eu quero lembrar a todos: parece que toda a semana é uma semana difícil no Oriente Médio, mas os meses têm sido difíceis no Oriente Médio, os anos têm sido difíceis no Oriente Médio", disse Bush.