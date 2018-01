Gabinete israelense interrompe construção de mesquita O gabinete de segurança de Israel decidiu hoje paralisar a construção de uma mesquita perto de um importante santuário cristão em Nazaré, cidade onde Jesus Cristo passou sua infância, disse um diplomata israelense. A construção, aprovada por governos israelenses anteriores, causou atritos entre Israel e a comunidade cristã, em especial o Vaticano. A mesquita começou a ser construída há diversas semanas, em frente à Basílica da Anunciação - maior igreja do Oriente Médio -, construída no local onde a tradição diz que o anjo Gabriel previu o nascimento de Jesus. As fundações da mesquita já foram concluídas. A polícia de Nazaré temia violentos protestos por parte do Movimento Islâmico, grupo que financiou a construção da mesquita, que se transformou em símbolo das aspirações palestinas a um maior poder político sobre Nazaré, onde os cristãos não mais compõem a maioria da população.