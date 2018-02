Gabinete japonês deve ser reestruturado até setembro O ex-primeiro-ministro do Japão, Yoshiro Mori, disse em entrevista nesta quinta-feira em Beijing que o primeiro-ministro do país, Junichiro Koizumi, pensa em reestruturar seu gabinete até o final de setembro, informou a agência Kyodo. Segundo Mori, Koizumi teria dito que "alterações entre executivos no Partido Liberal Democrático acontecerão até o final de setembro. Deveremos mudar o gabinete simultaneamente". Mori chegou em Biejing ontem para participar dos eventos do 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre o Japão e a China. Na semana passada, Koizumi disse que decidiria se trocaria ou não o gabinete após as sessões parlamentares, que terminam em 31 de julho.