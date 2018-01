Gabinete palestino é apresentado por premier O recém-indicado primeiro-ministro palestino, Mohammed Abbas, apresentou nesta quarta-feira a composição de seu gabinete de governo ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, encerrando semanas de impasse entre os dois líderes com relação aos componentes da equipe de ministros. Com isso, foi removido um obstáculo crucial à implementação de um roteiro para a paz a ser apresentado por Estados Unidos, Rússia, União Européia (UE) e Organização das Nações Unidas (ONU), componentes do chamado Quarteto de mediadores de paz para o Oriente Médio. O presidente do Parlamento palestino, Ahmed Qureia, disse ter sido informado por Abbas e Arafat de que o novo gabinete já está formado. A notícia vem à tona poucas horas antes do término do prazo final para a apresentação do gabinete ao Parlamento. "Foi pedido a nós que convocássemos uma sessão especial do Parlamento palestino para votar sobre nossa confiança no novo governo", disse Qureia à The Associated Press. "Convocarei a sessão para dentro de, no máximo, uma semana." Estima-se que a votação no Parlamento de 88 cadeiras ocorra entre domingo e segunda-feira. Arafat desafiou diversas indicações de Abbas, em especial a escolha de Mohammed Dahlan, ex-homem forte de Gaza, para chefiar o Ministério do Interior. No entanto,a principal causa do impasse era a relutância de Arafat em ceder poder a Abbas, que conta com o apoio dos mediadores de paz internacionais, segundo fontes ligadas ao governo palestino. O acordo foi negociado por Omar Suleiman, chefe do serviço secreto egípcio, que transitou hoje entre os gabinetes de Arafat e Abbas, correndo contra o prazo da meia-noite local. Arafat anunciou o fim do impasse na tarde desta quarta-feira em seu gabinete, sentado ao lado de Suleiman e Abbas. Dahlan também estava sentado à mesa. Os detalhes do acordo obtido pelo Egito ainda não foram revelados. A composição do gabinete será divulgada ainda hoje.