Gabinete palestino volta a se reunir Israelenses e palestinos receberam com precaução nesta sexta-feira as notícias de um plano norte-americano para uma conferência de paz para o Oriente Médio enquanto o gabinete palestino reunia-se pela primeira vez desde o início da ofensiva militar promovida por Israel. Em novos confrontos na Cisjordânia, dois palestinos e um soldado israelense morreram. Em Belém, o cerco à Basílica da Natividade entrou em seu segundo mês sem nenhum sinal de que a situação será revertida em breve. Enquanto isso, os cristãos ortodoxos locais comemoravam a Sexta-Feira Santa, de acordo com seu calendário religioso. A conferência de paz foi proposta nesta quinta-feira pelo secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), da União Européia (UE) e da Rússia. A conferência seria realizada entre os ministros de relações exteriores, evitando a questão da possibilidade de comparecimento do líder palestino Yasser Arafat, que o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, não considera como interlocutor. Na semana que vem, Sharon se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em Washington. Seus assessores disseram que ele pretende apresentar uma "proposta séria de acordo de paz interino com os palestinos". Na noite desta sexta-feira, Arafat reuniu seu gabinete pela primeira vez desde que Israel iniciou, em 29 de março, sua ofensiva contra cidades palestinas da Cisjordânia sob o pretexto de atacar a "infra-estrutura do terrorismo". Nesta sexta-feira, apenas Belém continuava sob controle israelense por causa do impasse na igreja. No entanto, os soldados israelenses promoveram prisões diárias em território palestino, inclusive nesta sexta, quando comandos descobriram um esconderijo do Hamas na cidade cisjordaniana de Nablus, matando um ativista de um grupo militante islâmico. Um soldado israelense também morreu na operação. Um policial palestino foi assassinado em outro ponto da cidade por fogo israelense, disseram fontes palestinas. O ataque israelense começou por volta das 4h locais e acabou cerca de cinco horas depois. Um tiroteio pesado começou quando as forças israelenses entraram num prédio de três andares na Cidade Velha de Nablus, onde ocorreram violentos confrontos no mês passado entre soldados israelenses e atiradores palestinos. O edifício atacado em Nablus fica no principal bairro comercial da cidade. Cerca de 16 lojas nos arredores do local foram destruídas no confronto, disseram moradores. Eles relataram que se esconderam em cômodos internos de seus apartamentos à medida que os israelenses começaram a lançar bombas e a disparar rajadas de metralhadora. De acordo com o Exército, duas fábricas de bombas foram encontradas no local, além de um carro repleto de armas. Na reunião do gabinete palestino, os ministros de Arafat discutiram o destino de dois funcionários - Ahmed Saadat e Fuad Shobaki - detidos como parte de um acordo fechado com os Estados Unidos, que levou ao fim do cerco a Arafat. Por meio de um comunicado, o gabinete palestino condenou "todas as formas de terror, seja o terror vindo de indivíduos, de grupos ou terrorismo de Estado". O documento também "condena e rejeita todas as operações contra civis, sejam palestinos ou israelenses". Sob condição de anonimato, funcionários do governo palestino disseram esperar que os dois funcionários sejam libertados em breve. Eles disseram que, segundo o acordo com os EUA, o destino de Saadat e Shobaki ficaria nas mãos do sistema judiciário palestino. Fontes israelenses contestaram a declaração e disseram ter recebido garantias norte-americanas de que os dois permaneceriam detidos como condição para libertar Arafat do confinamento em seu quartel-general em Ramallah. Em princípio, Israel havia exigido a extradição de Saadat, líder da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), e de Shobaki, um importante assessor de Arafat. Israel acusa Saadat de ser o mentor intelectual do assassinato do ministro de Turismo Rehavam Zeevi, em outubro último, e alega que Shobaki teria financiado uma grande operação de transporte ilegal de armas. Saadat e Shobaki estão detidos ao lado de quatro assassinos convictos de Zeevi, numa prisão da cidade cisjordaniana de Jericó onde especialistas em segurança dos governos dos EUA e da Grã-Bretanha supervisionam as instalações. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher, disse que o "acordo é para manter essas pessoas detidas". De acordo com ele, qualquer outro desfecho terá de ser discutido.