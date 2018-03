Gabinete põe cargos à disposição de Correa Nos últimos dois dias, todos os 18 ministros do governo do Equador colocaram seus cargos à disposição do presidente Rafael Correa. O objetivo é deixar o governante à vontade para adotar as medidas necessárias durante a nova conjuntura política do país após a eleição da Assembléia Constituinte, no dia 30.