Gafe de Chirac preocupa segurança de Tony Blair A espontaneidade com que o presidente francês, Jacques Chirac, exibiu na segunda-feira para os fotógrafos uma foto com dedicatória que ganhou de Leo, o filho de três anos do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, chegou a causar calafrios nos agentes da segurança de Downing Street, número 10 - a residência oficial dos governantes britânicos. Até então, a privacidade do garoto era tida como verdadeiro assunto de segurança nacional. Primeira criança a nascer em Downing Street em mais de um século, Leo vinha sendo mantido à distância da imprensa e principalmente dos fotógrafos, por temor de que ele possa ser alvo de um ataque terrorista. O presidente francês, que não esconde um entusiasmo pelas crianças pequenas, recebera a foto dos Blairs ao chegar a Londres para sua primeira visita oficial à Inglaterra desde o início da guerra no Iraque, com uma dedicatória: "Ao Jaques, do Leo." "Esta é uma questão de segurança: Leo não é só um bebê, e a ameaça é real", desabafou um segurança.