Gafe leva FHC a falar em português mesmo Depois de ter chamado os bolivianos de peruanos, em pronunciamento no Congresso Nacional da Bolívia na tarde desta terça-feira, o presidente Fernando Henrique Cardoso preferiu fazer seu último discurso para as autoridades bolivianas em português. ?Eu peço desculpas, presidente (Hugo Banzer, da Bolívia), para falar em português, dado que esse será nosso último encontro formal?, afirmou. ?Eu queria deixar registrado, em minha própria língua, a minha satisfação pela forma como fui acolhido pelas autoridades e pelo povo da Bolívia.? O discurso foi proferido na jazida de San Alberto, localizada em Yacuiba (Departamento de Tarija), que pertence à Petrobras e às empresas Total e Andina. Pouco antes, Fernando Henrique e o presidente Banzer haviam assinado a Declaração de Tarija, documento que define a Bolívia como parceiro prioritário do Brasil na área energética. Em visita de Estado ao país vizinho iniciada nesta terça-feira, Fernando Henrique havia feito todos os seus discursos em espanhol.