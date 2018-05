Gafe sobre rendimento faz portugueses pedirem renúncia do presidente

LISBOA - Mais de 14 mil pessoas assinaram uma petição online pedindo que o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, renuncie. Os pedidos foram feitos depois que ele reclamou sobre a queda em seus rendimentos, em razão das medidas de austeridade, muito embora sua renda seja cerca de 11 vezes maior do que a média recebida pelos portugueses.

Portugal promulgou cortes de salários e aposentadorias como parte do pacote de resgate de 78 bilhões de euros (US$ 101 bilhões) recebido no ano passado.

Cavaco Silva, de 71 anos, disse na semana passada que será difícil viver com a aposentadoria que vai receber. Ele declarou ter uma renda de mais de 10 mil euros mensais além de investimentos. A média salarial em Portugal é de 900 euros.

Os comentários do presidente, um cargo eminentemente cerimonial no país, deram início a vários protestos. Nesta terça-feira, um grupo pretende fazer uma brincadeira e realizar uma "campanha de doação" com o slogan "uma moeda para Cavaco". As informações são da Associated Press.