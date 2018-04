Galegos e bascos vão às urnas amanhã Eleitores das regiões espanholas da Galícia e do País Basco vão às urnas amanhã para escolher parlamentares e governadores. As pesquisas não revelam favoritos. Dos 2,6 milhões de eleitores galegos, mais de 335 mil vivem no exterior, sendo 241 mil na América Latina. No País Basco, a organização separatista basca ETA classificou as eleições de "antidemocráticas" e convocou os eleitores a apoiar os partidos nacionalistas, apesar de eles terem sidos banidos da disputa pela Justiça.