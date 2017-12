Galícia tem 54 incêndios fora do controle, diz jornal espanhol Cerca de 54 incêndios florestais permanecem sem controle na região da Galícia, noroeste da Espanha. Desde a manhã deste sábado, 103 focos de queimadas foram registrados e apenas 49 foram controlados. Segundo o jornal El País, 400 pára-quedistas do Exército foram chamados para tentar combater o fogo pelo ar nos lugares mais sensíveis, como centrais elétricas, aeroportos e núcleos urbanos. As chamas já chegaram às cidades de Ourense e Santiago de Compostela, mas nessas áreas o fogo foi controlado. Um homem de 70 anos fico ferido no incêndio de A Ceñiza e não resistiu às queimaduras. Com mais esse caso, o número de mortos subiu para quatro. A província de La Coruña é a mais atingida. São 31 focos de incêndio, e somente 12 sob controle. Pontevedra tem sete queimadas ativas e 24 controladas. La Costa da Morte, que inicialmente estava livre da catástrofe, também está sendo arrasada pelas chamas, de acordo com o jornal espanhol. A situação também está complicada em Rianxo y Pobra do Caramiñal. O ministro da Defesa, José Antonio Alonso, vai visitar toda a região da Galícia para acompanhar de perto o trabalho do Exército.