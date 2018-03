Gallup: Obama abre 7 pontos de vantagem sobre McCain O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, abriu sete pontos porcentuais de vantagem sobre seu rival republicano John McCain, indica a pesquisa diária do Gallup, publicada hoje na página do instituto na internet. Obama tem 49% das intenções de voto e McCain, 42%. O Gallup informou que durante esta semana inteira Obama manteve uma liderança estatística significativa sobre McCain nas intenções de voto. A pesquisa de hoje ainda não traz o impacto do debate de ontem entre os candidatos a vice, o senador democrata Joseph Biden e a governadora do Alasca, Sarah Palin. "Obama manteve uma liderança estatística significativa sobre McCain em cada um dos últimos sete dias, que variou de quatro a oito pontos porcentuais", informa o Gallup. A maior parte das entrevistas na sondagem publicada hoje foi feita antes do debate entre os vices. Segundo o Gallup, as entrevistas foram feitas entre 30 de setembro e 2 de outubro. O impacto do debate começará a aparecer na pesquisa de amanhã. No entanto, o instituto avalia que os indicadores desfavoráveis sobre o nível de emprego nos EUA, divulgados hoje, também terão impacto nas intenções de voto dos eleitores nos próximos dias. Segundo o Departamento do Trabalho do governo norte-americano, em setembro as empresas fizeram o maior corte de empregos em cinco anos e 159 mil vagas foram eliminadas na indústria, construção e serviços. "O novo relatório sobre o emprego apenas reforçará, se não aprofundar, a preocupação dos americanos com a economia nos próximos dias. O segundo debate entre os candidatos Obama e McCain, na próxima terça-feira, poderá ser uma oportunidade crítica para Obama solidificar sua vantagem em temas econômicos, ou então para McCain se recuperar nas intenções de voto", avalia o Gallup. Foram entrevistados 2,728 eleitores registrados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.