Gallup: Obama lidera com 50% às vésperas do 2º debate O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, está oito pontos porcentuais à frente do seu rival republicano John McCain nas intenções de voto do eleitorado norte-americano, segundo a pesquisa diária do Gallup, publicada hoje na página do instituto na internet. Obama tem 50% das intenções de voto e McCain, 42%. A divulgação da pesquisa ocorre às vésperas do segundo debate presidencial entre os dois candidatos, que ocorrerá amanhã em Nashville, no Estado de Tennessee (às 22 h, horário de Brasília). De acordo com o Gallup, é a primeira vez, desde que obteve a nomeação do Partido Democrata, que Obama mantém liderança estatística expressiva sobre McCain por dez dias seguidos. O candidato republicano nunca obteve liderança estatística igual, durante tempo semelhante, na corrida presidencial, informou o instituto. "Os resultados de hoje incluem entrevistas feitas entre sexta-feira e domingo, após o debate entre os candidatos a vice Joe Biden (de Obama) e Sarah Palin (de McCain) e depois da aprovação do pacote de socorro ao sistema financeiro, na sexta-feira. Os resultados da pesquisa sugerem que nenhum desses eventos teve impacto significativo nas intenções de voto", avalia o Gallup. Segundo o instituto, a dinâmica da disputa ficou "estável" e houve pouca mudança nos últimos dez dias. Na sondagem publicada ontem, Obama tinha 50% das intenções de voto e McCain tinha 43%. O Gallup entrevistou 2.744 eleitores registrados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.