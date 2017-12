Gamaa Islamiya não se uniu à Al Qaeda A organização egípcia Gamaa Islamiya assegurou que nenhum de seus dirigentes se uniu à organização terrorista Al Qaeda, apesar de o número dois da organização, Ayman Al-Zawahiri, ter afirmado o contrário. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira pela imprensa egípcia, o Gamaa Islamiya, que renunciou à violência há nove anos depois do assassinato um ano antes de 57 turistas ocidentais no templo de Hatshepsut, em Luxor, diz que é "totalmente falso" o afirmado por Zawahiri. "Existem profundas diferenças entre nós e a Al Qaeda", acrescenta a nota de réplica, assinada pelo "Conselho da Shura". Analistas em grupos islamitas consideram que o grupo está de fato dividido entre uma facção interna, que pactuou com o Governo e renunciou à violência, e outra externa, formada por líderes foragidos do Egito e que colaboravam com a Al Qaeda.