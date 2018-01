Gâmbia anuncia descoberta de petróleo O presidente da Gâmbia anunciou a descoberta de ?grandes quantidades? de petróleo em seu país, na África ocidental. Ele afirmou que a descoberta, na plataforma continental, eliminará a fome e a pobreza, segundo a mídia local. Uma empresa petrolífera, cujo nome não foi revelado, fez a descoberta enquanto sondava o leito do Atlântico ao largo da costa de Gâmbia, disse o jornal local The Independent. ?Agora tenho o dever de anunciar que os resultados do estudo são muito positivos... existe petróleo em Gâmbia, em grandes quantidades?, disse o presidente Yahya Jammeh, segundo o periódico. Gâmbia, uma pequena nação de 1,4 milhão de habitantes encravada no Senegal, é um dos países mais pobres do mundo, com renda per capita anual de US$ 280, segundo o Banco Mundial. A costa de Gâmbia tem 75 km de extensão. O atual presidente tomou o poder em um golpe militar, em 1994, derrubando Dawda Jawara, o único outro presidente que o país já teve desde a independência da Grã-Bretanha, em 1965.