Gana recebe Bush, mas rejeita tropas dos EUA Gana ofereceu na terça-feira uma recepção calorosa ao presidente norte-americano, George W. Bush, mas disse que o país não está disposto a receber tropas dos Estados Unidos em seu território. Bush, no último ano de mandato, aproveita a viagem à África para pedir apoio aos esforços para resolver as crises no Quênia e em Darfur. Mas o principal objetivo da missão é destacar casos de sucesso num continente mais lembrado por guerras, golpes, corrupção e fome. Gana é a quarta e penúltima etapa da viagem. Ele já passou por Benin, Tanzânia e Ruanda. O país teve alguns golpes de Estado desde que deixou de ser colônia britânica, em 1957, mas atualmente é visto por Washington como um modelo de estabilidade e democracia -- o que lhe rende milhões de dólares por ano em ajuda para educação, saúde e combate à pobreza. "Sob o presidente Bush, a África recebeu mais da política externa dos EUA do que qualquer presidência americana anterior", disse o chanceler Akwasi Osei-Adjei à Reuters antes da chegada de Bush, que segundo ele deixa um "legado notável" para seu país. Um acordo de 2006 destina 547 milhões de dólares em ajuda dos EUA -- uma das maiores já concedidas a um país africano -- para um programa de cinco anos de combate à pobreza coordenado pela Millennium Challenge Corporation, dos EUA. Além disso, o multibilionário apoio de Bush a projetos contra a malária e a Aids na África faz com que ele seja bem mais popular no continente do que em geral no resto do mundo. Apesar das cortesias mútuas, Gana deixou claro que há limites na cooperação. As Forças Armadas do país, respeitadas por sempre contribuírem com missões internacionais de paz, se beneficiam do treinamento militar norte-americano, mas o governo do presidente John Kufuor, como vários outros da África, não quer ter uma base ou instalação militar dos EUA em seu território. "Nossa soberania é algo que prezamos", disse Osei-Adjei, acrescentando que Gana não pretende aceitar nenhuma parte do recém-criado comando militar dos EUA para a África (Africom). (Reportagem adicional de Deborah Charles)