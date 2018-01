Gangues colombianas enfrentam ´greve de sexo´ Esposas e namoradas de integrantes de gangues em uma das cidades mais violentas da Colômbia convocaram uma greve de sexo para tentar convencer seus companheiros a entregarem suas armas. O movimento foi chamado de "greve das pernas cruzadas" e conta com o apoio do prefeito. Pereira fica na região cafeeira da Colômbia e, em 2005, registrou 478 homicídios. Até agosto passado, os assassinatos já somavam 210. A idéia foi sugerida por Omaira, uma esposa de pistoleiro, em uma reunião com as autoridades locais, que contou com a participação de cerca de 25 mulheres vindas de bairros populares da cidade. ´Proposta inovadora´ "Se nossos maridos gostam tanto de sexo, vamos deixá-los sem sexo até que se sentem para falar de convivência", disse Omaira, segundo informou à BBC o assessor de segurança da Prefeitura de Pereira, Julio César Gómez. "As esposas estão preocupadas porque as brigas armadas podem terminar com a vida de seus maridos", afirmou Gómez. Ele acredita que a greve de sexo é uma "proposta pedagógica inovadora" e garantiu o apoio das autoridades. "Já estamos organizando para que algumas dessas mulheres trabalhem como guias culturais da cidade", contou. "Também fui falar com alguns maridos e dei a eles alternativas diferentes da violência. Sei que não existe uma poção mágica, mas temos que desativar essas bombas sociais." ´Nada sexy´ Uma rádio colombiana informou que pesquisas descobriram que os integrantes das gangues locais foram atraídos pela criminalidade devido ao desejo de poder e de gerar atração sexual gerada pelo status, e não por necessidade econômica. "Queremos que eles saibam que violência não é sexy", disse Jennifer Bayer, uma das namoradas, ao jornal britânico The Guardian. Bayer disse que as mulheres fizeram um hino em forma de rap para o movimento. "Como mulheres nós valemos muito. Não queremos ficar com homens violentos, pois com eles saímos perdendo", afirma a letra da música.