Ganhador do Nobel é favorito em eleição na Costa Rica Os eleitores da Costa Rica escolhem, neste domingo, entre um popular ex-presidente, ganhador do Nobel da Paz, e um líder partidário que se opõe a um acordo comercial com os EUA. O país vai às urnas escolher seu novo presidente. O favorito é o ganhador do Nobel Oscar Arias, do Partido de Libertação Nacional. Em um distante segundo lugar, de acordo com as pesquisas, está Otton Solis, presidente do Partido Ação os Cidadãos. Filho de uma rica família de plantadores de café, Arias ganhou proeminência nos anos 80, quando quase toda a América Central estava imersa em conflito. Ele conquistou o Nobel de 1987 por promover as conversações de paz que levaram ao fim das guerras civis em El Salvador e Nicarágua. Arias é um defensor da adesão da Costa Rica ao Acordo de Livre Comércio da América Central, proposto pelos EUA, dizendo que o tratado ajudará a revitalizar o país. Já Solis argumenta que o acordo precisa ser renegociado, pois da forma como está, agravará a pobreza e prejudicará os pequenos agricultores.