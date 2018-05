Garcia: Brasil trabalha na libertação de outras pessoas O assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, disse hoje que o Brasil não trabalha na libertação só da iraniana Sakineh Mohamadi Ashtiani, condenada à morte por adultério e cumplicidade na morte do marido, mas de muitas outras pessoas. "Temos feito uma série de iniciativas junto a diversos governos. Não temos nos omitido nisso, ao contrário, somos muito ativos", declarou. Ele ponderou, no entanto, que "a notícia (da liberação da iraniana) ainda não é 100% confirmada", já que o fato foi divulgado por ONGs e não pelo governo do país.