García é o favorito nas eleições presidenciais do Peru O ex-presidente peruano Alan García é o favorito no segundo turno das eleições presidenciais peruanas. A estimativa é de uma pesquisa realizada em nível nacional pelo instituto Apoio, opinião e Mercado, publicada neste domingo pelo jornal El Comercio. De acordo com os números, o social-democrata García, do Partido Aprista Peruano (PAP), tem 56% do apoio do eleitorado, enquanto Ollanta Humala, candidato da União pelo Peru (UPP), está com 44%. Cerca de 8% dos entrevistados estão indecisos e 15% disseram que votarão em branco ou anularão seu voto. O diretor do Instituto de Estudos Peruanos, Martín Tanaka, disse que "os votos a favor de García ou Humala serão definidos pela localização regional e socioeconômica", e não por "critérios ideológicos". "Os resultados sugerem que García tem uma posição confortável, mas acho que a eleição vai a ser disputada", concluiu Tanaka. A pesquisa tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.