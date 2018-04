Garcia: Lula deve falar hoje com Sarkozy sobre Haiti

Ontem, Lula falou com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Garcia contou que, além de tratarem das ações emergenciais, Obama e Lula mencionaram a necessidade de um esforço para reconstrução permanente do Haiti. "Temos que dividir nossa atenção em duas dimensões", disse. "Existe a situação emergencial. O país está em uma situação caótica, temos que evitar epidemias, salvar os feridos, impedir que o clima de anomia social provoque saques e outras manifestações de violência. Com a autoridade que missão das Nações Unidas no Haiti conquistou, acredito que será relativamente fácil."

No entanto, de acordo com o assessor, Lula disse que a ocasião deveria servir para um "grande esforço no sentido de reconstruir efetivamente o Haiti". Para o assessor especial, uma das iniciativas da comunidade internacional deve ser o estímulo para investimentos de empresas no Haiti.