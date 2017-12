García Márquez passa um mês em Cuba sem ver Fidel O escritor colombiano Gabriel García Márquez, um dos grandes amigos de Fidel Castro passou um mês em Havana e não pôde ver o líder cubano que está doente, informa a revista Semana, dirigida pelo escritor, em sua edição desta segunda-feira. É um "mau sinal", segundo a publicação, neste momento em que "continuam as especulações sobre o estado de saúde de Fidel Castro, é um indício que leva a pensar que a situação não está melhor". Semana explica que o Nobel de Literatura de 1982 "viajou a Cuba para a comemoração dos 80 anos do líder e prolongou sua estadia por quase um mês", mas não foi recebido por Fidel, acrescentando que "isso nunca tinha acontecido anteriormente". O artigo da revista lembra que "até relativamente pouco tempo Castro esteve com Hugo Chávez (presidente da Venezuela) e Kofi Annan (secretário geral da ONU)". O autor de Cem Anos de Solidão "é igualmente ou mais próximo do comandante do qualquer destas figuras, e o fato de que Fidel não tenha podido se encontrar com Gabo foi interpretado como um sinal de que as coisas se complicaram". A publicação da breve nota na seção Confidenciales da revista coincide com a confirmação de que o chefe da cirurgia do hospital público Gregorio Marañón de Madri, José Luis García Sabrido, viajou na quinta-feira passada para Havana para examinar a possibilidade de operar Fidel Castro. No último dia 19 de dezembro, García Márquez e Raúl Castro, o irmão de Fidel a quem ele transmitiu o poder em julho passado, quando foi submetido a uma operação no intestino, inauguraram um mural de 15 pintores como presente ao líder cubano pelos seus 80 anos, completados em 13 de agosto.