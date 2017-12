García promete integrar Peru ao Mercosul O candidato à presidência peruana Alan García disse ontem que, se for eleito, buscará negociar "de imediato" o ingresso do Peru no Mercosul. O objetivo, disse García, que segue de perto Alejandro Toledo nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno no domingo, seria "enfrentar em melhores condições a entrada na Alca (Área de Livre Comércio das Américas)". Leia mais