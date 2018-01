"Garganta Profunda" revelada ? A revista on line Salon promete revelar, no dia 17 de junho, o que diz ser o maior segredo do jornalismo americano: a identidade da fonte confidencial que, há 30 anos, filtrou para dois repórteres do jornal The Washington Post detalhes do escândalo Watergate - que acabou provocando a renúncia do presidente Richard Nixon, em 1974. A fonte, conhecida apenas como "Deep Throat" ("Garganta Profunda", referência ao título de um famoso filme pornográfico da época), permitiu aos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein desvendar o envolvimento da Casa Branca em ações ilegais contra os rivais democratas do republicano Nixon na eleição de 1972. Leia mais no Jornal da Tarde