Garner convoca encontro com a oposição iraquiana Jay Garner, o general da reserva americano responsável de administrar a transição do Iraque, se reunirá, nesta segunda feira, com entre 300 e 400 importantes iraquianos em Bagdá para tentar identificar potenciais líderes e abrir caminho para a criação de um governo iraquiano. Um porta-voz do Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque (Sciri), um importante grupo muçulmano xiita, com base no Irã, disse que provavelmente a organização participará da reunião. O grupo, que boicotou o primeiro encontro em Nasiriya no dia 15, impôs a condição de que Washington permita aos iraquianos escolherem seu próprio governo interino. Veja o especial :